Лавров назвал смешной одержимость Запада «российским следом»

Утверждения о том, что Россия помогла Дональду Трампу победить на выборах президента США, не вызывают ничего, кроме смеха, и работают на разрушение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

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Говоря о предстоящей встрече Путина и Трампа, министр отметил, что одержимость так называемым российским следом в США указывает на глубокие внутренние противоречия в политических кругах Соединённых Штатов. По мнению Лаврова, демократы, которые проиграли эти выборы, просто не имеют смелости признать поражение.



Во время интервью глава МИД также прокомментировал дело об отравлении Скрипалей.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Великобритания определенно получила политическую выгоду от происходящего. Если задуматься, складывается интересная ситуация: страна, которая собирается выйти из Евросоюза, определяет политику ЕС в отношении России. Можно вспомнить, как британцы обходили столицы всех стран ЕС и убеждали, что они должны выдворить российских дипломатов. Большинство так и сделало, некоторые не стали. Впоследствии мы приватно спрашивали у тех, кто присоединился к этой акции британцев, были ли им предъявлены какие-то доказательства, помимо публичных заявлений Лондона. Нам сказали, что нет».



Спросили Лаврова и о ситуации в Сирии. Министр заявил, что кризис в арабской республике стал результатом вмешательства третьих сил, которые пытались перекроить карту Ближнего Востока.