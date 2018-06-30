Путин и его администрация перешли на платежные карты «Мир»

Президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации уже перешли на платежные карты «Мир».
Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы уже два месяца как перешли», — сказал он.
Национальная платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций и иного давления на Россию возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.
1 мая 2017 года Путин подписал закон о поэтапном переходе на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир» бюджетников (до 1 июля 2018 года) и пенсионеров (до 1 июля 2020 года). К настоящему времени на карты «Мир» уже переведены около 95% работников бюджетной сферы.
На сегодняшний день выпущены уже 37 миллионов карт «Мир», что составляет почти 15% от общего количества карт в России. Более 150 банков эмитируют эти карты, почти 350 являются участниками системы.
Национальная платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций и иного давления на Россию возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.
1 мая 2017 года Путин подписал закон о поэтапном переходе на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир» бюджетников (до 1 июля 2018 года) и пенсионеров (до 1 июля 2020 года). К настоящему времени на карты «Мир» уже переведены около 95% работников бюджетной сферы.
На сегодняшний день выпущены уже 37 миллионов карт «Мир», что составляет почти 15% от общего количества карт в России. Более 150 банков эмитируют эти карты, почти 350 являются участниками системы.
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