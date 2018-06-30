    Путин и его администрация перешли на платежные карты «Мир»

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    Путин и его администрация перешли на платежные карты «Мир»

    Путин и его администрация перешли на платежные карты «Мир»

    Президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации уже перешли на платежные карты «Мир».

    Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы уже два месяца как перешли», — сказал он.

    Национальная платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций и иного давления на Россию возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.

    1 мая 2017 года Путин подписал закон о поэтапном переходе на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир» бюджетников (до 1 июля 2018 года) и пенсионеров (до 1 июля 2020 года). К настоящему времени на карты «Мир» уже переведены около 95% работников бюджетной сферы.

    смотретьПлатежные карты «Мир» могут выйти за пределы России
    Платежные карты «Мир» могут выйти за пределы России
    На сегодняшний день выпущены уже 37 миллионов карт «Мир», что составляет почти 15% от общего количества карт в России. Более 150 банков эмитируют эти карты, почти 350 являются участниками системы.

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