Путин подписал Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент РФ Владимир Путин принял предложение российского правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Текст распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Путин

Из текста распоряжения: «Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря».



В документе отмечается, что глава государства разрешил российскому МИД в ходе переговоров о подписании указанной Конвенции вносить в ее проект незначительные изменения.



Переговоры о правовом статусе Каспийского моря, богатого природными ресурсами, ведутся более 20 лет из-за различий в позициях нескольких государств региона — России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана. Противоречия между странами тормозили принятие Конвенции по правовому статусу Каспия. 22 июня стало известно, что проект Конвенции о правовом статусе Каспия одобрило правительство РФ.