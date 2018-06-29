Лавров назвал источник боли у авторов русофобской политики на Западе

Авторы русофобской политики на Западе испытывают боль от потери лидерского статуса на мировой арене. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4.

По словам Лаврова, те, кто определяет русофобскую политику на Западе, стремятся наказать Россию и снизить ее статус. Также он объяснил, с чем это связано.



Сергей Лавров: «Потому что очень больно терять лидерство длиной в 500 лет на международной арене, если вкратце».



По словам министра, его слова являются констатацией фактов, а не критикой. Он также выразил недоумение в связи с утверждением, что России якобы выгоден хаос в мире.