    Airbus представила «самый счастливый самолет в мире». Airbus, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВAirbus представила «самый счастливый самолет в мире»

    Airbus представила «самый счастливый самолет в мире»

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    Airbus представила «самый счастливый самолет в мире»

    Airbus представила «самый счастливый самолет в мире»

      Компания Airbus раскрасила свой новый самолет так, что его теперь называют самым счастливым в мире.

      Огромный транспортник Beluga XL в длину 63 метра, в высоту 19 метров. Его собираются ввести в эксплуатацию в следующем году.

      Чтобы выбрать первую ливрею для самолета, Airbus устроил опрос среди своих сотрудников. И те решили, что самым правильным будет нарисовать огромного кита, раз самолет уже называется Beluga. Но получился не просто кит, а улыбающийся своей многометровой улыбкой.

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