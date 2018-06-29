    Лавров рассказал о вынесенных из западных санкций уроках

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    Лавров рассказал о вынесенных из западных санкций уроках

    Лавров рассказал о вынесенных из западных санкций уроках

    Последние годы отношений с западными странами многому научили Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому Channel 4.

    По словам Лаврова, Россия не против того, чтобы использовать западные санкции для укрепления своих возможностей в экономике, безопасности и других сферах, от которых зависит функционирование независимого государства. При этом последние годы, по словам Лаврова, многому нас научили.

    Сергей Лавров: «Нельзя опираться на Запад в сфере технологий, потому что их поставки могут быть внезапно прекращены в любой момент, нельзя опираться на Запад в вопросе поставок товаров, необходимых для повседневной жизни населения, потому что и это может прекратиться».

    По словам министра, Россия выносит уроки из происходящего, но в то же время она не против снятия западных санкций. Если это произойдет, то российская сторона ответит взаимностью и снимет ограничения, введенные в отношении западных стран.

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