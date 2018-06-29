В Хасавюрте 14-летний подросток насмерть сбил женщину и ее внучку: видео

В Хасавюрте выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизни женщины и ребенка. Бабушку и ее внучку, по предварительным данным, насмерть сбил
14-летний подросток.
В Сети появилось видео наезда автомобиля на троих пешеходов. На кадрах видно, как иномарка вылетела на тротуар, где в этот момент находились трое. Пешеходов — двух женщин и ребенка — отбросило в сторону стены. Бабушка и, предположительно, ее внучка получили смертельные травмы и погибли. Вторая женщина выжила, пострадавшую увезли в больницу.
В соцсетях утверждается, что автомобилем в момент наезда управлял подросток 14 лет, он угнал машину у своего отца.
Представитель ГУ МВД по республике подтвердил факт аварии, уточнив, что ДТП произошло около 10 утра, в отношении виновника будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.
В соцсетях утверждается, что автомобилем в момент наезда управлял подросток 14 лет, он угнал машину у своего отца.
Представитель ГУ МВД по республике подтвердил факт аварии, уточнив, что ДТП произошло около 10 утра, в отношении виновника будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.
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