    В Хасавюрте 14-летний подросток насмерть сбил женщину и ее внучку: видео. ДТП, Дагестан, дети и подростки, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Хасавюрте 14-летний подросток насмерть сбил женщину и ее внучку: видео

    В Хасавюрте 14-летний подросток насмерть сбил женщину и ее внучку: видео

    1 комментарий
    В Хасавюрте <nobr>14-летний</nobr> подросток насмерть сбил женщину и ее внучку: видео

    В Хасавюрте 14-летний подросток насмерть сбил женщину и ее внучку: видео

    В Хасавюрте <nobr>14-летний</nobr> подросток насмерть сбил женщину и ее внучку: видео

      В Хасавюрте выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизни женщины и ребенка. Бабушку и ее внучку, по предварительным данным, насмерть сбил 14-летний подросток.

      В Сети появилось видео наезда автомобиля на троих пешеходов. На кадрах видно, как иномарка вылетела на тротуар, где в этот момент находились трое. Пешеходов — двух женщин и ребенка — отбросило в сторону стены. Бабушка и, предположительно, ее внучка получили смертельные травмы и погибли. Вторая женщина выжила, пострадавшую увезли в больницу.

      В соцсетях утверждается, что автомобилем в момент наезда управлял подросток 14 лет, он угнал машину у своего отца.

      Представитель ГУ МВД по республике подтвердил факт аварии, уточнив, что ДТП произошло около 10 утра, в отношении виновника будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.

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