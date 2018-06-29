Дирижер Петербургской филармонии дал прощальный концерт

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии заключительный концерт дал Александр Дмитриев.

Маэстро покидает пост художественного руководителя и главного дирижера Академического симфонического оркестра филармонии им. Шостаковича симфонического оркестра.



Музыкальный коллектив — тот самый, который вошел в историю благодаря блокадной премьере Седьмой (Ленинградской) симфонии Шостаковича, Дмитриев возглавлял 40 лет. Вместе с оркестром дирижер побывал на всех континентах, кроме Австралии.



Под его управлением в Петербурге была впервые исполнена масштабная Восьмая симфония Малера и оратория Генделя «Сила музыки». Среди произведений внушительного репертуара оркестра сам маэстро предпочитает музыку французских композиторов. Выстроенные за долгие годы отношения с музыкантами помогают интерпретировать самые сложные мировые произведения.



Александр Шустин, первая скрипка Академического симфонического оркестра филармонии им. Шостаковича, заслуженный артист России: «Он не требует, а просит. Александр Сергеевич — один из самых больших дирижеров-демократов и с ним в этом плане легко работается. Он обязательно выслушает мнение музыкантов и если он принимает его, он обязательно с этим соглашается, хотя, несмотря на всю мягкость характера, в конце концов его слово последнее».



На прощальном концерте были исполнены цикл Мусоргского «Картинки с выставки» в оркестровке Мориса Равеля, а также «Симфонические танцы» Рахманинова. А сегодня другой симфонический оркестр — заслуженный коллектив России под управлением маэстро Юрия Темирканова — впервые сыграет с итальянской пианисткой Беатриче Рана. Этим выступлением Петербургская филармония закроет концертный сезон.