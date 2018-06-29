    В Петербурге подростки устроили батутный парк на перекрестке. Санкт-Петербург, дорожное движение, курьезы, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге подростки устроили батутный парк на перекрестке

    В Петербурге подростки устроили батутный парк на перекрестке

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    В Петербурге подростки устроили батутный парк на перекрестке

    В Петербурге подростки устроили батутный парк на перекрестке

      Молодые петербуржцы придумали попрыгать на батуте посреди оживленного перекрестка в Приморском районе.

      К недоумению пешеходов и раздражению автомобилистов молодые люди вынесли спортивный снаряд на проезжую часть и устроили пиротехническое шоу с бело-голубыми файерами. Несмотря на поздний час и довольно активное движение. Задумка представления пока осталась неизвестной, однако комментарии в соцсетях были весьма недружелюбными.

      Позднее бдительные горожане вызвали полицию. Однако к приезду правоохранителей шустрые ребята свернули батут и покинули перекресток.

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