В Петербурге подростки устроили батутный парк на перекрестке

Молодые петербуржцы придумали попрыгать на батуте посреди оживленного перекрестка в Приморском районе.
К недоумению пешеходов и раздражению автомобилистов молодые люди вынесли спортивный снаряд на проезжую часть и устроили пиротехническое шоу с бело-голубыми файерами. Несмотря на поздний час и довольно активное движение. Задумка представления пока осталась неизвестной, однако комментарии в соцсетях были весьма недружелюбными.
Позднее бдительные горожане вызвали полицию. Однако к приезду правоохранителей шустрые ребята свернули батут и покинули перекресток.
Позднее бдительные горожане вызвали полицию. Однако к приезду правоохранителей шустрые ребята свернули батут и покинули перекресток.
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