Хозяйка собаки-лекаря поблагодарила спасителя скитавшейся два месяца по тундре лайки

В Екатеринбурге нашлась пропавшая несколько месяцев назад собака. Таких историй тысячи, но Аяна не просто собака. Она лечит людей и обладает такими качествами, которые помогают людям во время реабилитации. Да и история с исчезновением лайки покрыта тайной.

338 Екатеринбург

животные

собаки

Аяна потерялась во время путешествия по Ямалу и два месяца скиталась по тундре. От людей собака, судя по всему, отвыкла. Но, увидев супруга своей хозяйки, завиляла хвостом.



Виктория Ёжикова занимается канистерапией. Это метод реабилитации с использованием специально обученных собак. Она отправилась на север со своими питомцами, чтобы посетить несколько детских домов. Сопровождал их путешественник Андрей Меньшиков. И все шло по плану. Когда нужно было переезжать из населенного пункта в другой, собак запрягали в упряжку. Аяна сорвалась. Возможно, кого-то испугалась и отбилась от стаи.



К поискам Аяны подключились волонтеры и местные жители, помогали и полицейские. Виктория Ёжикова лично прошла на лыжах несколько десятков километров по тундре. Не могла простить себе, что не уследила. Объявление в газетах и социальных сетях не дало результатов.



Спустя два месяца скитаний Аяна вышла к людям и случайно забрела в один из дворов. Владелец участка не стал прогонять незваную гостью. Приютил и стал искать хозяев. В Интернете он наткнулся на объявление о пропаже и связался с Ёжиковыми.



Услышав радостную новость, Виктория даже хотела полететь на Ямал. Но ее остановили. Андрей Меньшиков сообщил, что сам собирается в Екатеринбург и может привезти лайку домой. Первое время лайку постараются не задействовать на занятиях с пациентами. Все же Аяна продела долгий путь и ей самой нужно восстановить силы.



Подробности — в видеоматериале.