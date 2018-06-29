    Ведущий прием пациентов пьяный врач из Крыма попал на видео. врачи, Крым, пьяные, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВедущий прием пациентов пьяный врач из Крыма попал на видео

    Ведущий прием пациентов пьяный врач из Крыма попал на видео

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    Ведущий прием пациентов пьяный врач из Крыма попал на видео

    Ведущий прием пациентов пьяный врач из Крыма попал на видео

      Видео в соцсетях стало причиной проверки в детской поликлинике в Феодосии. Его сняла женщина, которая привела сына к врачу. Доктор не смог осмотреть ребенка из-за сильнейшего алкогольного опьянения. Он с трудом держался на ногах.

      Так и не дождавшись внятных объяснений от хирурга, мать маленького пациента повела медика прямиком в кабинет заведующей отделением. Там собрали настоящий консилиум, чтобы понять, чем же так недовольна женщина. Но стойкий запах алкоголя не оставил сомнений даже у руководства клиники.

      У ребенка была рана на голове. Мать привела его для того, чтобы снять швы и сделать перевязку. Но, увидев скальпель в трясущихся руках врача и то, как он едва держится на ногах, женщина поняла: налицо все симптомы алкогольного опьянения. От процедуры она отказалась, побоявшись доверять школьника нетрезвому специалисту. Сам хирург Дмитрий Василишин не сомневался, что и в таком состоянии он вполне трудоспособен.

      Коллеги доктора Василишина были удивлены такому развитию событий. Говорят: хирург с многолетним стажем и почти безупречной репутацией всегда был на хорошем счету и в центре такого скандала оказался впервые.

      Служебная проверка длилась недолго. Уже утром доктору Василишину пришлось остаться дома — от операций его отстранили.

      Подробности — в видеоматериале.

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