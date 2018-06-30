Загадочный взрыв в небе над Сибирью: исполняется 110 лет со дня падения Тунгусского метеорита

Сегодня исполняется 110 лет со дня падения Тунгусского метеорита. Это космическое тело, предположительно, послужившее причиной мощнейшего взрыва над сибирской тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска в 1908 году.
30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска случилась природная катастрофа. Общепринятая версия — небесный камень по непонятным причинам взорвался на высоте 7–10 километров над землей. Сила взрыва оценивается в 40–50 мегатонн. Это сравнимо с самой мощной из испытанных водородных бомб.
Страшный взрыв уничтожил 80 миллионов деревьев. Воздушная волна обогнула Землю. В Грузии и Германии, за тысячи километров от эпицентра, приборы зафиксировали землетрясение. Газеты откликнулись моментально: метеор или молния, пришелец из небесного пространства. Потом даже появилась версия, что взорвался корабль инопланетян, и эту версию всерьез опровергали ученые.
Природа тунгусской катастрофы до сих пор остается предметом многочисленных дискуссий. Есть те, кто сомневается в небесной природе явления. Среди них — геолог Никита Семёнов, ветеран геологической службы Камчатки, работавший в зоне катастрофы. Он рассказал красноярскому сайту «Городские новости» свою версию произошедшего.
Никита Семёнов: «При одновременном падении большого количества деревьев в густом лесу стволы неизбежно должны были сцепляться между собой, образуя завалы. В действительности же стволы лежат в строго радиальном порядке. Но даже через 19 лет после повала картина не могла иметь столь геометрически упорядоченный вид. Можно заключить, что деревья были повалены не единым общим силовым ударом из атмосферы, а падали в определенной очередности, — следовательно, и ударов также была целая череда. В открытой атмосфере одиночный взрыв не мог породить такую череду отдельных ударов, их источник должен был находиться в неоднородной по механическим свойствам среде. Таковой здесь является земная кора».
Ученый подчеркнул, что тротиловый эквивалент взрыва над тайгой был равен 2000 хиросимских бомб, и отметил, что «трудно себе представить, чтобы от удара такой чудовищной силы на пострадавшей территории могли уцелеть 60 отдельных участков совершенно неповрежденной растительности».
По мнению Семёнова, первопричиной катастрофы стал «мощный выброс глубинного газа метана по вертикальному подводящему каналу, образованному пересечением двух тектонических разломов».
Никита Семёнов: «Наличие такого нарушения в земной коре доказано геологическими и геофизическими исследованиями, а также космической съемкой. Выброс газа в атмосферу происходил в виде многочисленных разрозненных газовых струй».
Он подчеркнул, что «первопричиной катастрофы явился чисто геологический процесс — выброс горючего газа из глубинных горизонтов литосферы», а «космическое тело, Тунгусский метеорит, сыграл здесь лишь пусковую роль».
Страшный взрыв уничтожил 80 миллионов деревьев. Воздушная волна обогнула Землю. В Грузии и Германии, за тысячи километров от эпицентра, приборы зафиксировали землетрясение. Газеты откликнулись моментально: метеор или молния, пришелец из небесного пространства. Потом даже появилась версия, что взорвался корабль инопланетян, и эту версию всерьез опровергали ученые.
Природа тунгусской катастрофы до сих пор остается предметом многочисленных дискуссий. Есть те, кто сомневается в небесной природе явления. Среди них — геолог Никита Семёнов, ветеран геологической службы Камчатки, работавший в зоне катастрофы. Он рассказал красноярскому сайту «Городские новости» свою версию произошедшего.
Никита Семёнов: «При одновременном падении большого количества деревьев в густом лесу стволы неизбежно должны были сцепляться между собой, образуя завалы. В действительности же стволы лежат в строго радиальном порядке. Но даже через 19 лет после повала картина не могла иметь столь геометрически упорядоченный вид. Можно заключить, что деревья были повалены не единым общим силовым ударом из атмосферы, а падали в определенной очередности, — следовательно, и ударов также была целая череда. В открытой атмосфере одиночный взрыв не мог породить такую череду отдельных ударов, их источник должен был находиться в неоднородной по механическим свойствам среде. Таковой здесь является земная кора».
Ученый подчеркнул, что тротиловый эквивалент взрыва над тайгой был равен 2000 хиросимских бомб, и отметил, что «трудно себе представить, чтобы от удара такой чудовищной силы на пострадавшей территории могли уцелеть 60 отдельных участков совершенно неповрежденной растительности».
По мнению Семёнова, первопричиной катастрофы стал «мощный выброс глубинного газа метана по вертикальному подводящему каналу, образованному пересечением двух тектонических разломов».
Никита Семёнов: «Наличие такого нарушения в земной коре доказано геологическими и геофизическими исследованиями, а также космической съемкой. Выброс газа в атмосферу происходил в виде многочисленных разрозненных газовых струй».
Он подчеркнул, что «первопричиной катастрофы явился чисто геологический процесс — выброс горючего газа из глубинных горизонтов литосферы», а «космическое тело, Тунгусский метеорит, сыграл здесь лишь пусковую роль».
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