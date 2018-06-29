На Урале разгорелся скандал после вручения грамот с символикой Украины

В Свердловской области набирает обороты скандал, вызванный вручением выпускникам грамоты с флагом Украины.
Подростки в школе №22 города Серов получили грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Незалежной. Не совсем обычные документы выпускникам раздала классная руководительница. После того как фотографии грамот появились в СМИ, выяснилось, что произошла случайность, педагог нашла не те бланки из Интернета, и свою ошибку она заметила не сразу.
Александр Колганов, начальник управления образования Серовского городского округа: «Из-за халатного отношения к должностным обязанностям классный руководитель взяла бланк из Интернета — тот, который подошел по разрешению. Она не заметила сразу, что там есть символика Украины. Когда начала детям вручать, заметила, что символика не Российской Федерации. По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала. Сейчас она все грамоты изъяла и выдала детям грамоты с символикой Российской Федерации».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свердловские власти, классная руководительница была наказана — ей был объявлен выговор.
Похожий случай произошел не так давно в усcурийской средней школе №30. Там дети также получили грамоты с символикой Украины. После этого в образовательном учреждении была назначена проверка.
Александр Колганов, начальник управления образования Серовского городского округа: «Из-за халатного отношения к должностным обязанностям классный руководитель взяла бланк из Интернета — тот, который подошел по разрешению. Она не заметила сразу, что там есть символика Украины. Когда начала детям вручать, заметила, что символика не Российской Федерации. По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала. Сейчас она все грамоты изъяла и выдала детям грамоты с символикой Российской Федерации».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свердловские власти, классная руководительница была наказана — ей был объявлен выговор.
Похожий случай произошел не так давно в усcурийской средней школе №30. Там дети также получили грамоты с символикой Украины. После этого в образовательном учреждении была назначена проверка.
Школьникам российского Уссурийска вручили грамоты с гербом Украины pic.twitter.com/cgVrTFXCAU— НТВ (@ntvru) 5 июня 2018 г.
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