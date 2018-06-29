    В подмосковном дворе нашли убитую и изнасилованную женщину

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    В подмосковном дворе нашли убитую и изнасилованную женщину

    В подмосковном дворе нашли убитую и изнасилованную женщину

    Во дворе жилого дома в поселке Львовский в Подольске обнаружено тело 37-летней женщины с признаками удушения и изнасилования.

    Как сообщает СУ СК по Московской области, тело женщины было найдено сегодня утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

    В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Отмечается, что на соседних улицах были обнаружены личные вещи убитой женщины.

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