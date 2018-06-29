2 июля на телеканале НТВ стартует продолжение детективного сериала «Свидетели», рассказывающего об агентах
Следственно-Аналитического Управления (САУ).
По сюжету полковник Андрей Громов (Николай Сердцев) возглавляет САУ, занимающееся розыском опасных преступников, и криминалистической экспертизой. У Громова самые лучшие сотрудники — настоящие профессионалы, которые способны найти любого преступника. Они изучают улики, опрашивают свидетелей, ищут доказательства и проводят очные ставки. А помогают им в этом современные технологии: сканеры, датчики слежения, аппараты для изучения психофизического состояния и новейшие детекторы лжи.
К команде самого засекреченного следственного управления присоединились новые оперативники: Гусаров, Сталева, Зацепин и Гордеева, которые должны доказать, что способны с той же легкостью и умением решать самые запутанные дела, что и опытные оперативники.
В новых сериях «полиция будущего» возьмется за дела, которые окажутся не только опасными, но и невероятно запутанными. Каждая серия станет настоящей головоломкой для зрителя. Они до последних минут не узнают, кто является хладнокровным убийцей, а кто — случайным свидетелем.
Николай Сердцев, исполнитель главной роли: «У нас была замечательная съемочная группа, мы со всеми дружим. Хотелось бы, чтобы съемки начались снова, поскольку очень скучаю по всей команде. У нас были очень хороший режиссер, продюсеры, актеры. Очень повезло с креативным продюсером — Юрием Харнасом. Это замечательный и невероятно талантливый человек, я всегда его понимал, видел, как он работал, и мне вдвойне хотелось выкладываться. Режиссер Игорь Ромащенко — еще один человек, без которого трудно представить проект. Вся съемочная команда пыталась раскрыть каждого актера и показать его индивидуальность. Сериал получился не только полезным, но и невероятно интересным, а это, как мне кажется, самое главное».
Увидеть новые серии проекта «Свидетели» зрители смогут с 2 июля в 23:00 на телеканале НТВ.
К команде самого засекреченного следственного управления присоединились новые оперативники: Гусаров, Сталева, Зацепин и Гордеева, которые должны доказать, что способны с той же легкостью и умением решать самые запутанные дела, что и опытные оперативники.
В новых сериях «полиция будущего» возьмется за дела, которые окажутся не только опасными, но и невероятно запутанными. Каждая серия станет настоящей головоломкой для зрителя. Они до последних минут не узнают, кто является хладнокровным убийцей, а кто — случайным свидетелем.
Николай Сердцев, исполнитель главной роли: «У нас была замечательная съемочная группа, мы со всеми дружим. Хотелось бы, чтобы съемки начались снова, поскольку очень скучаю по всей команде. У нас были очень хороший режиссер, продюсеры, актеры. Очень повезло с креативным продюсером — Юрием Харнасом. Это замечательный и невероятно талантливый человек, я всегда его понимал, видел, как он работал, и мне вдвойне хотелось выкладываться. Режиссер Игорь Ромащенко — еще один человек, без которого трудно представить проект. Вся съемочная команда пыталась раскрыть каждого актера и показать его индивидуальность. Сериал получился не только полезным, но и невероятно интересным, а это, как мне кажется, самое главное».
Увидеть новые серии проекта «Свидетели» зрители смогут с 2 июля в 23:00 на телеканале НТВ.
Комментарии