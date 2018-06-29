    Сибирь охватила аномальная жара. жара, Красноярск, лето, погодные аномалии, Сибирь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСибирь охватила аномальная жара

    Сибирь охватила аномальная жара

    комментировать

    Сибирь охватила аномальная жара

    Сибирь охватила аномальная жара

      Почти 30 гектаров леса сгорели за сутки на Дальнем Востоке. Во многих районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Пожары сейчас бушуют и в Сибири. Ситуацию осложняет аномальная жара. Суточные температуры бьют все рекорды. Тяжелее всего приходится людям с гипертонией и болезнями сердца.

      От белой медведицы Авроры работники парка флоры и фауны давно ждут потомства. Но в плюс 35 не то что размножаться, ловить заготовленную рыбу нет желания. Одно спасение — водные процедуры. Они тут прописаны почти всем животным, кроме диких кошек. Медведи душ из шланга просто обожают, тапиры пищат от удовольствия. Енот-полоскун плещется в тазу — картина до боли знакомая тем красноярцам, кому в жару отключили горячую воду.

      Олег Чипура, сотрудник парка флоры и фауны «Роев ручей»: «Когда летом жарко, мы очень часто купаем, по нескольку раз в день, когда температура выше 30 градусов — буквально каждые два часа».

      У людей в такую погоду пространства для маневра больше. Хотя как посмотреть: в общественном транспорте сейчас дышится хуже, чем в вольере. Открыты люки, окна, но в безветренную погоду в дорожных пробках не помогает ничего.

      Жара в Красноярске заявила о себе еще в начале недели с безобидных плюс 30. Затем началось постепенное повышение градуса. К такому жизнь готовила не всех сибиряков. Из-за сердечных приступов случаются аварии.

      Наталья Шевцова, фельдшер: «У нас для водителей разработаны специальные памятки с инструкциями о том, как в жару поступать».

      На краевых трассах половина обращений в пункты медицины катастроф — как раз из-за последствий зноя: случаются тепловые удары, обостряются хронические заболевания.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.

      Новости по теме

      Лето-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru