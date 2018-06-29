Сибирь охватила аномальная жара

Почти 30 гектаров леса сгорели за сутки на Дальнем Востоке. Во многих районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Пожары сейчас бушуют и в Сибири. Ситуацию осложняет аномальная жара. Суточные температуры бьют все рекорды. Тяжелее всего приходится людям с гипертонией и болезнями сердца.

От белой медведицы Авроры работники парка флоры и фауны давно ждут потомства. Но в плюс 35 не то что размножаться, ловить заготовленную рыбу нет желания. Одно спасение — водные процедуры. Они тут прописаны почти всем животным, кроме диких кошек. Медведи душ из шланга просто обожают, тапиры пищат от удовольствия. Енот-полоскун плещется в тазу — картина до боли знакомая тем красноярцам, кому в жару отключили горячую воду.



Олег Чипура, сотрудник парка флоры и фауны «Роев ручей»: «Когда летом жарко, мы очень часто купаем, по нескольку раз в день, когда температура выше 30 градусов — буквально каждые два часа».



У людей в такую погоду пространства для маневра больше. Хотя как посмотреть: в общественном транспорте сейчас дышится хуже, чем в вольере. Открыты люки, окна, но в безветренную погоду в дорожных пробках не помогает ничего.



Жара в Красноярске заявила о себе еще в начале недели с безобидных плюс 30. Затем началось постепенное повышение градуса. К такому жизнь готовила не всех сибиряков. Из-за сердечных приступов случаются аварии.



Наталья Шевцова, фельдшер: «У нас для водителей разработаны специальные памятки с инструкциями о том, как в жару поступать».



На краевых трассах половина обращений в пункты медицины катастроф — как раз из-за последствий зноя: случаются тепловые удары, обостряются хронические заболевания.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.