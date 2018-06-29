Кровные метры: черные риелторы сменили имидж и способы отъема жилья

По статистике, каждый пятый договор
купли-продажи недвижимости оформлен незаконно. Только в Москве историй с черными риелторами — тысячи.
Битва за квадратные метры начинается рано утром. Линия фронта — общий коридор в столичной многоэтажке. На передовой — многодетная москвичка Татьяна Уткина. Ее противник — новый собственник квартиры.
У судебных приставов на руках исполнительный лист. В нем черным по белому — вселить в квартиру 40-летнего Алексея Ларионова, которому принадлежит половина жилплощади. Если верить бумагам, свою долю в просторной «трешке» Ларионову продал бывший муж Татьяны, который давно ушел из семьи.
Татьяна Уткина: «В 16-м году появился Алексей Ларионов, который мне сообщил, что он владеет ½ нашей с мужем квартирой, имущество поделено, брак расторгнут, когда я стала поднимать документы, я узнала, что развод и раздел имущества проходили без меня».
Впрочем, нового соседа это мало волнует. Ларионова Татьяна называет черным риелтором, и она якобы не единственная, к кому он подселился в квартиру.
Татьяна Уткина: «На Ларионове в настоящий момент 62 объекта недвижимости, посмотрите на восьми листах: там доли квартир, дома в сельской местности, гаражи — 62 объекта недвижимости».
В настоящее время бизнес по отъему жилья процветает. Примечательно, что черные риелторы сегодня полностью сменили имидж и стиль захвата недвижимости. По словам экспертов, бандитский подход к делу и привлечение вышибал уже не требуется. По словам экспертов, рейдеры ищут лазейки в законах.
Елена Калиничева, адвокат: «Они берут свидетельство о собственности или выписки из Росреестра, которые говорят о том, что они собственники доли, идут в квартиру, взламывают замки, входят в эту квартиру и чувствуют себя хозяевами, начинают творить беспорядки, беззаконие, вот на чем построен весь этот бизнес».
Подробнее — в новом выпуске программы «ЧП. Расследование».
У судебных приставов на руках исполнительный лист. В нем черным по белому — вселить в квартиру 40-летнего Алексея Ларионова, которому принадлежит половина жилплощади. Если верить бумагам, свою долю в просторной «трешке» Ларионову продал бывший муж Татьяны, который давно ушел из семьи.
Татьяна Уткина: «В 16-м году появился Алексей Ларионов, который мне сообщил, что он владеет ½ нашей с мужем квартирой, имущество поделено, брак расторгнут, когда я стала поднимать документы, я узнала, что развод и раздел имущества проходили без меня».
Впрочем, нового соседа это мало волнует. Ларионова Татьяна называет черным риелтором, и она якобы не единственная, к кому он подселился в квартиру.
Татьяна Уткина: «На Ларионове в настоящий момент 62 объекта недвижимости, посмотрите на восьми листах: там доли квартир, дома в сельской местности, гаражи — 62 объекта недвижимости».
В настоящее время бизнес по отъему жилья процветает. Примечательно, что черные риелторы сегодня полностью сменили имидж и стиль захвата недвижимости. По словам экспертов, бандитский подход к делу и привлечение вышибал уже не требуется. По словам экспертов, рейдеры ищут лазейки в законах.
Елена Калиничева, адвокат: «Они берут свидетельство о собственности или выписки из Росреестра, которые говорят о том, что они собственники доли, идут в квартиру, взламывают замки, входят в эту квартиру и чувствуют себя хозяевами, начинают творить беспорядки, беззаконие, вот на чем построен весь этот бизнес».
Подробнее — в новом выпуске программы «ЧП. Расследование».
Комментарии