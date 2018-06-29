Пользователи Instagram смогут добавлять музыку к своим роликам в Stories

Социальная сеть Instagram выпустила обновление, благодаря которому пользователи смогут совершать видеозвонки, а также выбирать саундреки для своих видеозаписей.

Сообщение пресс-службы Instagram: «Теперь вы можете добавить саундтрек к Stories, который подойдет к любому моменту и поможет выразить, как вы себя чувствуете. Instagram Stories используют 400 миллионов человек каждый день. Мы рады дать нашему сообществу новые способы почувствовать себя ближе к своим друзьям и фолловерам».



Stories — это функция, позволяющая загружать фотографии и видеоролики продолжительностью до 15 секунд, которые доступны для подписчиков в течение 1 суток. Теперь пользователи смогут подобрать для них музыкальную композицию, выбрав ее в библиотеки Instagram.

