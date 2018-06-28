Мяч с кристаллами и ушанка для вечеринок: какие сувениры скупают болельщики на ЧМ

Организаторы ЧМ уверяют, что одним из самых покупаемых стал волк Забивака, но даже он не в состоянии побить популярность шапок-ушанок и матрешек, которые на время чемпионата получили лица звезд футбола, политики и даже болельщиков.

Сувениры для футбольных фанатов — это вам не магниты на холодильник. Здесь свободный полет мысли, часто на грани фола. Есть, например, футбольный мяч в натуральную величину, украшенный 10 тысячами кристаллов Swarovski. Таких сувениров изготовлено всего 11 штук.



Продаются и целые футбольные поля, правда, вместо игроков на них чайники и чашки.



Знаменитые на весь мир хохломские матрешки специально к чемпионату мира впервые в истории сменили и цвет, и роспись. Теперь они похожи на Месси, на Рональдо, на Гарри Кейна. На одной полке теперь и Артём Дзюба с Фёдором Смоловым — причем в музее хохломской росписи: к чемпионату там открыли специальную экспозицию.



А вот знаменитую шапку-ушанку и вовсе не узнать: можно найти любого цвета и с любыми украшениями. Некоторые болельщики уже ходят в таких на вечеринки.



Среди приятных мелочей для футбольных туристов чего только нет. Этот сегмент околофутбольного бизнеса к мундиалю подготовился не хуже самих сборных. Но главные впечатления — это настроение, а его никаким сувениром не подкупишь.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

