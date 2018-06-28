Петербургские депутаты просят Уставный суд упростить закон о тишине

Группа депутатов петербургского парламента подняла шум по поводу закона о тишине.

В Уставный суд Петербурга парламентарии разных фракций во главе с Максимом Резником обратились за корректировкой закона о тишине. По словам депутатов, механизм наказания нарушителей ночного спокойствия сейчас слишком сложен, поэтому многие просто избегают ответственности: дело либо не доходит до суда, либо истекают сроки давности.



Поэтому цепочка нуждается в корректировке. К примеру, можно исключить участие представителей комитета по законности и правопорядку и передать все полномочия полиции или наоборот.



Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия роста»: «Я бы сохранил участие органов исполнительной власти, но сделал это более эффективным. Поскольку чиновники работают сейчас с 9 утра до 6 вечера и когда закон о тишине должен работать, они отдыхают, значит мы должны ввести здесь тоже такой рабочий режим, в том числе путем законодательства. Этот режим должен соответствовать режиму работы метрополитена или других городских служб, которые работают в ночное время».



Сегодня Уставный суд только приступил к рассмотрению этого нашумевшего иска. В ближайшее время парламентарии планируют также запросить статистику из ГУ МВД по нарушениям тишины. А для корректировки закона и штатного расписания чиновников депутаты предлагают сократить число сотрудников некоторых городских комитетов. Например, арктического, где сейчас, по словам Резника, работают почти 80 человек.