Пользователей соцсетей обманывает фальшивый Ахилл

В социальных сетях появился не чистый на лапу двойник знаменитого предсказателя.
В группе от имени звездного оракула он собирал деньги на корм, а также оправдывался за неверный прогноз, говоря, что судья якобы подыграл аргентинцам, или что еда в миске была бракованная.
Эрмитажный Ахилл предупреждает всех болельщиков не верить пушистому аналогу. И заявляет, что к напечатанному на поддельной странице лапу не прикладывал.
Также оракул напоминает, что прямая линия с ним возможна только через пресс-службу Эрмитажа или котокафе «Республика кошек». Собственной страницы или сообщества «ВКонтакте» у него нет. И в конце обращения к болельщикам приписал: «Скоро увидимся! Ваш Ахилл!»
Эрмитажный Ахилл предупреждает всех болельщиков не верить пушистому аналогу. И заявляет, что к напечатанному на поддельной странице лапу не прикладывал.
Также оракул напоминает, что прямая линия с ним возможна только через пресс-службу Эрмитажа или котокафе «Республика кошек». Собственной страницы или сообщества «ВКонтакте» у него нет. И в конце обращения к болельщикам приписал: «Скоро увидимся! Ваш Ахилл!»
Комментарии