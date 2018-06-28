    Пользователей соцсетей обманывает фальшивый Ахилл. Санкт-Петербург, Эрмитаж, соцсети, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПользователей соцсетей обманывает фальшивый Ахилл

    Пользователей соцсетей обманывает фальшивый Ахилл

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    • Фото: kot_ahill_official / vk.com
    Пользователей соцсетей обманывает фальшивый Ахилл

    Пользователей соцсетей обманывает фальшивый Ахилл

    Пользователей соцсетей обманывает фальшивый Ахилл
    • Фото: kot_ahill_official / vk.com

      • В социальных сетях появился не чистый на лапу двойник знаменитого предсказателя.

      В группе от имени звездного оракула он собирал деньги на корм, а также оправдывался за неверный прогноз, говоря, что судья якобы подыграл аргентинцам, или что еда в миске была бракованная.

      Эрмитажный Ахилл предупреждает всех болельщиков не верить пушистому аналогу. И заявляет, что к напечатанному на поддельной странице лапу не прикладывал.

      Также оракул напоминает, что прямая линия с ним возможна только через пресс-службу Эрмитажа или котокафе «Республика кошек». Собственной страницы или сообщества «ВКонтакте» у него нет. И в конце обращения к болельщикам приписал: «Скоро увидимся! Ваш Ахилл!»

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