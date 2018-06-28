Администрация Петербурга хочет наказать собственника за снос дачи Кохно

Комитет по охране памятников обратился в полицию и намерен через суд привлечь к уголовной ответственности хозяина деревянной дачи, который уничтожил памятник, вместо того чтобы его отреставрировать.

Смольный требует привлечь владельца дачи Кохно в Сестрорецке к уголовной ответственности. Чиновники обратились в полицию после сноса небезызвестного деревянного особняка. Это не только нарушает закон, но и в корне противоречит требованию по сохранению здания.



Обязательство на собственника наложили после того, как в 2015-м дореволюционную дачу признали региональным памятником. Само распоряжение и охранный статус постройки владелец уже пытался оспорить в суде. И вот сейчас сторонам предстоит разбирательство по новому делу.



Комитет по охране памятников намерен через суд обязать нерадивого собственника полностью восстановить дачу Кохно. Что касается уголовной ответственности, то здесь собственнику здания может грозить штраф в размере до трех миллионов рублей, обязательные работы либо лишение свободы до трех лет.