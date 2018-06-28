Путин принял в Кремле лучших выпускников российских военных вузов

Новое вооружение, которое в ближайшее время поступит в российскую армию, в разы увеличит ее боевой потенциал. Однако для развития армии нужна не только техника, но и квалифицированные специалисты, заявил сегодня Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле в честь лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС и других силовых структур.

Сотни выпускников российских военных вузов приглашены в Кремль на встречу с руководством страны. Здесь все, кто окончил вузы с отличием: с золотой медалью или красным дипломом. Многие из выпускников приехали в Москву впервые. О том, что отличников ждет торжественный прием на высшем уровне, все они знали с первых дней учебы.



Вчерашняя курсантка Ирина Боровкова привыкает к новому званию.Теперь уже лейтенант Боровкова — военная переводчица, выпускница Военного университета Минобороны. Она мечтала о красном дипломе, в итоге взяла выше — золотую медаль.



Майор Александр Нилов — военный со стажем. Он убежден: учиться никогда не поздно. С 14 лет — Суворовское училище, потом было командное, теперь — общевойсковая академия имени Фрунзе. А в пример себе он всегда ставил прадеда — Героя Советского Союза. К поездке в Кремль, признается майор Нилов, готовился давно. И учился на совесть, получил золотую медаль. Вот и сейчас — никаких каникул по окончании учебы. Уже завтра — на новое место службы: майор Нилов назначен на должность заместителя командира 71-го мотострелкового полка в Чечне.



Среди лучших выпускников — также представители правоохранительных органов и спецслужб. Каждый из них добился успеха тяжелым трудом. В своем обращении верховный главнокомандующий Владимир Путин отметил: на таких как они, страна возлагает большие надежды. Ведь сейчас многое делается для качественного развития вооруженных сил. Нужна не только новая техника, но и специалисты высокого уровня.



Президент еще раз отметил: свои возможности российская армия наглядно показала в Сирии при борьбе с террористами. И это прямое доказательство того, что военная мощь российской армии растет.



Владимир Путин, президент РФ: «Если еще 6 лет назад доля современного оружия в армии не достигала 16 процентов, то сегодня она приближается к 60. Набранные темпы помогут нам выйти в 2021 году на запланированные 70 процентов, поэтому целый ряд отечественного вооружения есть оружие, опережающее современные аналоги».



Путин добавил, что качество жизни военных продолжает улучшаться. Семьи офицеров получают квартиры, развиваются социальные гарантии.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.