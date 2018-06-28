Глава ФНС рассказал о плюсах онлайн-касс

В Будапеште сегодня собрались налоговики из 30 с лишним стран, чтобы обсудить внедрение в работу новых сервисов. Россия подготовила ключевой доклад об онлайн-кассах . С просьбой рассказать, как работает эта система, к России обратились сразу несколько государств.

Российская налоговая рушит стереотипы. Это раньше надо было ехать на Запад, чтобы перенимать зарубежный опыт. Теперь этот Запад сам прилежно садится за парту, чтобы послушать, как глава ФНС Михаил Мишустин рассказывает про внедрение онлайн-касс.



Михаил Мишустин, глава Федеральной налоговой службы: «Более 30 стран здесь представлено? Видите, приехали. Организацией занимаемся мы. Венгерские коллеги заинтересованы, чтобы перенять опыт. Есть примерно 12 стран, которые пытались внедрить контрольно-кассовую технику онлайн. Это не совсем просто».



Хотя выглядит-то проще некуда. Как только покупатель получает чек, все данные с онлайн-кассы сразу же отправляются на сервер налоговой — мгновенная отчетность.



Питер Грин, секретарь Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA): «Когда я посмотрел, как система выстроена в вашей стране, я подумал, что о ней должны узнать все, кто занимается налогами. Да, онлайн-кассы удобны и для тех, кто платит налоги, и для тех, кто их собирает. Вообще, российская ФНС — одна из ведущих налоговых служб мира, во многих аспектах очень продвинутая».



Эту продвинутость особенно ценят те, у кого бизнес небольшой. Есть польза и для покупателей. Во-первых, любой чек можно через QR-код проверить и посмотреть, что все честно. А во-вторых, чем меньше у продавца мучений с чиновниками, тем меньше у него издержек, а, значит, и цену задирать поводов меньше, отмечает корреспондент НТВ Иван Трушкин.



Михаил Мишустин, глава ФНС: «Чем больше собираем информации с помощью онлайн-касс, тем меньше потом приходим с проверками? Да, это касается всех информационных систем сегодня в России. И количество проверок неуклонно уменьшается. У нас в первом квартале было только 4 тысячи проверок».