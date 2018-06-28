Спасительный переулок между Петербургом и Ленобластью демонтируют

Проезд от квартала «Новое Мурино» к соседнему, но петербургскому комплексу «Новая Охта» всё же подлежит демонтажу. Сегодня об этом объявили участники многосторонней встречи в администрации Красногвардейского района Петербурга.

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Областных жителей лишают спасительного выезда из находящегося в транспортной блокаде микрорайона, потому что возведенный по инициативе застройщика переулок не имеет согласований в инстанциях Петербурга, а именно на его территории расположена дорога.



В целом чиновники согласны рассмотреть возможность ее существования, но пока 180-метровый проезд вне закона. А значит, комитет имущественных отношений Смольного обязан инициировать процедуру демонтажа.



26 июня обитатели соседних, но расположенных в разных регионах РФ жилых комплексов встретились с чиновниками прямо на спорной дороге. Жители петербургского квартала «Новая Охта» не в восторге от подключения к их дорожной сети густонаселенного микрорайона областных соседей.



Прописанные в мегаполисе в этом месяце и подняли вопрос законности проезда на официальном уровне. После чего столь долгожданную для обитателей «Нового Мурина» дорогу уже перегораживали и перекапывали.