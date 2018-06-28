Жена экс-зенитовца Кержакова обвиняет мужа в похищении сына

Светский и спортивный Петербург сегодня обсуждают очередной разлад в семье бывшего игрока «Зенита» Александра Кержакова.
Жена обвинила футболиста в похищении их общего сына. Личной драмой Милана Кержакова поделилась с подписчиками в Instagram. В течение получасового прямого эфира она довольно эмоционально рассказала о взаимоотношениях с мужем, брак с которым официально пока не расторгнут.
По словам Миланы, Александр забрал ребенка, когда тот находился на даче с няней. И уже в течение месяца запрещает ей видеться с годовалым сыном. И даже якобы выставил для встречи особые условия.
Милана Кержакова: «Для того чтобы увидеть сына, мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Я не знаю, как ее доказывать. Потому что я социально вменяема, нормальный человек, который хочет воспитывать своего ребенка».
О размолвке супругов стало известно в мае. Тогда Милана также сделала заявление о разрыве с мужем в социальной сети. Помимо их общего сына Александр Кержаков воспитывает детей от предыдущих браков. Кстати, бывшую гражданскую жену Екатерину Сафронову от воспитания ребенка Кержаков отстранил через суд.
По словам Миланы, Александр забрал ребенка, когда тот находился на даче с няней. И уже в течение месяца запрещает ей видеться с годовалым сыном. И даже якобы выставил для встречи особые условия.
Милана Кержакова: «Для того чтобы увидеть сына, мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Я не знаю, как ее доказывать. Потому что я социально вменяема, нормальный человек, который хочет воспитывать своего ребенка».
О размолвке супругов стало известно в мае. Тогда Милана также сделала заявление о разрыве с мужем в социальной сети. Помимо их общего сына Александр Кержаков воспитывает детей от предыдущих браков. Кстати, бывшую гражданскую жену Екатерину Сафронову от воспитания ребенка Кержаков отстранил через суд.
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