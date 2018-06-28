В Испании акушера судят за торговлю похищенными младенцами

В эти дни в Мадриде проходит громкий судебный процесс. На скамье подсудимых — акушер, которого подозревают в тайной продаже новорожденных. Преступления совершались полвека назад, но известно о них стало совсем недавно. Вывести врача на чистую воду помогли местные активисты, которые узнали о целой схеме по продаже младенцев. Она действовала по всей Испании не один десяток лет.

Жительница Мадрида Маноли Пагадор вспоминает, как в 1971 году у нее забрали сына.



Маноли Пагадор: «После родов я спросила: вы мне вернете ребенка? Нянечка ответила, что сперва его покажут доктору. Моего сына унесли, больше я его никогда не видела».



Таких историй в Испании тысячи. О масштабной схеме по продаже младенцев в стране узнали только 7 лет назад, когда за расследование взялись два неравнодушных жителя города Саракоса. Чтобы найти доказательства преступлений, активисты подняли архивы. Оказалось, что след тянется аж с 30-х годов прошлого века. После гражданской войны фашистский диктатор Франсиско Франко распорядился отнимать детей у тех, кто исповедовал левые убеждения, чтобы их отпрыски не превратились в коммунистов.



С 50-х годов на этой практике стали зарабатывать. В продажу детей было втянуто огромное количество врачей, медсестер, нянечек и даже священников. Жуткий бизнес существовал вплоть до 1987 года, пока власти Испании не приняли закон, регулирующий усыновление детей в стране.



Дэвид Каррачедо, юрист: «Случаи кражи детей для дальнейшей продажи встречаются во многих странах. Чаще это происходит в бедных государствах с высоким уровнем преступности. Хорошо, что в Испании эти случаи больше не замалчиваются, у людей появился шанс найти своих близких».



Не опускают руки и женщины, собравшиеся у здания Мадридского суда. Все они надеются, что когда-нибудь вновь смогут увидеть и обнять свои настоящие семьи.



Жительница Мадрида: «Мне 50 лет. Все эти годы я жила во лжи. Они похитили не только наши семьи, они похитили наши жизни!»



Всю страну всколыхнул судебный процесс над акушером-гинекологом больницы Сан Рамон. 85-летний Эдуардо Вела стал первым, кому предъявили обвинение в краже детей. Пока в деле фигурирует только один случай. Иск против врача подала Инес Мадригал, которую, как считают следователи, он отнял у родной матери и продал в богатую семью. Для этого Веле подделал документы. На суде доктор все отрицал.



Прокурор: «Вы помните, какие административные процедуры производились, когда в вашу больницу поступали роженицы? Подписывали документы?»



Эдуардо Вела: «Нет. Я занимался только своими врачебными обязанностями».



Прокурор не исключает, что скрывать преступление акушеру помогал весь персонал больницы. И список роддомов, чьи сотрудники подозреваются в аналогичных кражах детей, внушительный.



Как передает корреспондент Ирина Конова, количество проданных в Испании детей, по неофициальным данным, может доходить до 300 тысяч человек. Инес Мадригал, как и другие испанцы, надеется, что судебное разбирательство над врачом положит начало более масштабному расследованию. Не собирается прекращать поиски своего ребенка и Маноли Пагадор. Но даже частный сыщик, которого наняла семья, найти сына пока не может.