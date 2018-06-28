На Кавказе задержали стрелявшего из автомата водителя: видео

В Карачаево-Черкесии полицейские задержали владельца внедорожника, из которого велась стрельба.

На видеокадрах кортеж из роскошных иномарок медленно подъезжает к ресторану. Из люка авто вылезает молодой человек с предметом, похожим на автомат и открывает огонь.



Уже в отделе стало понятно, что стреляли из так называемого сигнального автомата. Специального разрешения на его использования получать не нужно. А вот за нарушение ПДД ответить все же пришлось.



На владельца машины выписали штраф за отсутствие номеров и установку спецсигналов.