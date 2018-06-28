    28 июня, 15:00. Брифинг Марии Захаровой
    На Кавказе задержали стрелявшего из автомата водителя: видео. Карачаево-Черкесия, дорожное движение, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Кавказе задержали стрелявшего из автомата водителя: видео

    На Кавказе задержали стрелявшего из автомата водителя: видео

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    На Кавказе задержали стрелявшего из автомата водителя: видео

    На Кавказе задержали стрелявшего из автомата водителя: видео

    На Кавказе задержали стрелявшего из автомата водителя: видео

      В Карачаево-Черкесии полицейские задержали владельца внедорожника, из которого велась стрельба.

      На видеокадрах кортеж из роскошных иномарок медленно подъезжает к ресторану. Из люка авто вылезает молодой человек с предметом, похожим на автомат и открывает огонь.

      Уже в отделе стало понятно, что стреляли из так называемого сигнального автомата. Специального разрешения на его использования получать не нужно. А вот за нарушение ПДД ответить все же пришлось.

      На владельца машины выписали штраф за отсутствие номеров и установку спецсигналов.

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