Путин сыграл в футбол и забил гол на Красной площади

Владимир Путин вместе с Джанни Инфантино посетил парк футбола, открывшийся на Красной площади, и встретился с юными спортсменами.
Российский президент и глава ФИФА отправились в парк футбола в компании руководителя оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина и помощника президента РФ Игоря Левитина. А уже на Красной встрече их встретили юные футболисты из клуба «Тотем» и знаменитые игроки — бразилец Роналдо, испанцы Карлес Пуйоль и Икер Касильяс, немец Лотар Маттеус, а также Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин.
Путин и Инфантино не только понаблюдали за тренировкой, но и испытали футбольный тренажер — камера, которая находится за макетом вратаря, фокусируется на мяче, а после нанесения удара следит за его траекторией, направляя голкипера в сторону мяча. С первого раза президент РФ и глава ФИФА забить не смогли. После второго удара Путина мяч залетел в сетку. «Ну, как-то так», — отметил президент. Инфантино также смог забить гол со второй попытки. «Уно-уно», — резюмировал глава ФИФА.
После этого Путин и Инфантино отправились на импровизированное футбольное поле, где сфотографировался с игроками «Тотема», а также открыли показательный матч. Глава ФИФА отдал пас, а президент РФ нанес удар. Юный голкипер мяч поймал, сообщает РИА Новости.
Отметим, что воспитанники «Тотема» разбились на две команды. Тренером одной стал Лотар Маттеус, а второй — Роналдо. К молодым футболистам присоединились Карлес Пуйоль и Икер Касильяс.
Парк футбола открылся у стен Кремля 21 июня. Здесь проходят мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов. Функционировать парк футбола ЧМ-2018 будет на протяжении всего турнира.
Путин и Инфантино не только понаблюдали за тренировкой, но и испытали футбольный тренажер — камера, которая находится за макетом вратаря, фокусируется на мяче, а после нанесения удара следит за его траекторией, направляя голкипера в сторону мяча. С первого раза президент РФ и глава ФИФА забить не смогли. После второго удара Путина мяч залетел в сетку. «Ну, как-то так», — отметил президент. Инфантино также смог забить гол со второй попытки. «Уно-уно», — резюмировал глава ФИФА.
После этого Путин и Инфантино отправились на импровизированное футбольное поле, где сфотографировался с игроками «Тотема», а также открыли показательный матч. Глава ФИФА отдал пас, а президент РФ нанес удар. Юный голкипер мяч поймал, сообщает РИА Новости.
Отметим, что воспитанники «Тотема» разбились на две команды. Тренером одной стал Лотар Маттеус, а второй — Роналдо. К молодым футболистам присоединились Карлес Пуйоль и Икер Касильяс.
Парк футбола открылся у стен Кремля 21 июня. Здесь проходят мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, матчи и розыгрыши призов. Функционировать парк футбола ЧМ-2018 будет на протяжении всего турнира.
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