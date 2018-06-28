Мексиканцы привезли пиво в посольство Южной Кореи за победу над Германией

Болельщики из Мексики поблагодарили Южную Корею за то, что сенсационная победа их сборной над Германией позволила мексиканской команде выйти в
плей-офф чемпионата мира по футболу.
Мексиканцы доставили несколько десятков ящиков с пивом в посольство Южной Кореи в Вашингтоне после матча в Казани, после которого действующий чемпион мира Германия покинула мундиаль.
На фото, опубликованном в соцсетях видно, что у здания посольства стоят коробки с пивом. На следующем снимке — довольные сотрудники дипведомства. К подарку прилагалась записка от благодарных мексиканцев, которая начинается со слов «нашим южнокорейским друзьям».
Из текста записки: «От имени всех мексиканских болельщиков, мы просто хотим сказать вам спасибо: вы официально являетесь частью нашей семьи. Просто наслаждайтесь (пивом), это за наш счет. На здоровье! Если вам нужна команда, за которую вы будете болеть (на чемпионате мира дальше), нам бы хотелось, чтобы ей стала сборная Мексики. Мы рады всем фанатам».
Накануне в Казани сборная Германии уступила Южной Корее и досрочно сложила с себя титул чемпиона мира. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу корейцев. В тот же день в Екатеринбурге Швеция разгромила Мексику и заняла первое место в группе — 3:0 в пользу скандинавов.
Таким образом, в плей-офф вышли Мексика и Швеция, которые набрали по 6 очков. Южная Корея стала третьей. А Германия заняла последнее место и покинула чемпионат.
На фото, опубликованном в соцсетях видно, что у здания посольства стоят коробки с пивом. На следующем снимке — довольные сотрудники дипведомства. К подарку прилагалась записка от благодарных мексиканцев, которая начинается со слов «нашим южнокорейским друзьям».
Из текста записки: «От имени всех мексиканских болельщиков, мы просто хотим сказать вам спасибо: вы официально являетесь частью нашей семьи. Просто наслаждайтесь (пивом), это за наш счет. На здоровье! Если вам нужна команда, за которую вы будете болеть (на чемпионате мира дальше), нам бы хотелось, чтобы ей стала сборная Мексики. Мы рады всем фанатам».
Накануне в Казани сборная Германии уступила Южной Корее и досрочно сложила с себя титул чемпиона мира. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу корейцев. В тот же день в Екатеринбурге Швеция разгромила Мексику и заняла первое место в группе — 3:0 в пользу скандинавов.
Таким образом, в плей-офф вышли Мексика и Швеция, которые набрали по 6 очков. Южная Корея стала третьей. А Германия заняла последнее место и покинула чемпионат.
Боль. Немцы впервые в истории вылетели с чемпионата, не дойдя до 1/8 финала.Опубликовано НТВ Cреда, 27 июня 2018 г.
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