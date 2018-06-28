Аида Ведищева, Александр Самойленко и Владимир Молчанов стали героями «Однажды…» на НТВ

Певица Аида Ведищева, актер Александр Самойленко и телеведущий Владимир Молчанов стали героями нового выпуска еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» на НТВ.
Аида Ведищева вспомнит, как хоронили ее карьеру — блестящую эстрадную жизнь певицы, которую знал и любил каждый советский гражданин. Именно ее голос звучит в культовых картинах «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница». Фамилия в титрах не указана. Удивительно? Нет — печально. Сорок лет назад приказом Министерства культуры СССР были размагничены практически все видеопленки с выступлениями певицы и стерты записи радиофонда. Это было равносильно убийству, однако Аиде удалось выжить. И пусть сегодня она собирает не огромные стадионы, а небольшие клубы, и не на родине, а в США, главное — ее талант жив и продолжает служить людям.
Бизнесмен, ресторатор, продюсер, режиссер, артист театра и кино, отец троих сыновей от трех разных жен — это все Александр Самойленко, которого зрители знают и любят за роли в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Аритмия», «Салют-7» и многих других. Он родился в Ташкенте, но уже много лет живет в Москве и совершенно не грустит по этому поводу, ведь у него в жизни все и так солнечно: любимая женщина, замечательные дети, успешный бизнес и много работы в театре и кино. Разумеется, так было не всегда: было время, когда Самойленко работал в театре имени Вахтангова не артистом, а простым администратором и едва сводил концы с концами?
Легендарный телеведущий Владимир Молчанов научил советских мужчин складывать платочек в нагрудный карман пиджака, а советских женщин влюбил в себя так легко, словно был иллюзионистом. Ему мешками приходили письма, и в каждом втором женщины с гордостью утверждали, что воспитывают его ребенка. Молчанов посмеивался и продолжал делать свое дело — вести программу «До и после полуночи», которая перевернула представление о советском телевидении. Молчанов ни разу не изменил себе, чему и сегодня учит студентов. Ведущий говорит, что к себе нужно относиться не с бешеной любовью, а со здоровой иронией. Ведь слава — это краткая вспышка, а чистая совесть остается с человеком до конца.
Смотрите программу «Однажды…» в субботу, 30 июня, в 16:20.
Бизнесмен, ресторатор, продюсер, режиссер, артист театра и кино, отец троих сыновей от трех разных жен — это все Александр Самойленко, которого зрители знают и любят за роли в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Аритмия», «Салют-7» и многих других. Он родился в Ташкенте, но уже много лет живет в Москве и совершенно не грустит по этому поводу, ведь у него в жизни все и так солнечно: любимая женщина, замечательные дети, успешный бизнес и много работы в театре и кино. Разумеется, так было не всегда: было время, когда Самойленко работал в театре имени Вахтангова не артистом, а простым администратором и едва сводил концы с концами?
Легендарный телеведущий Владимир Молчанов научил советских мужчин складывать платочек в нагрудный карман пиджака, а советских женщин влюбил в себя так легко, словно был иллюзионистом. Ему мешками приходили письма, и в каждом втором женщины с гордостью утверждали, что воспитывают его ребенка. Молчанов посмеивался и продолжал делать свое дело — вести программу «До и после полуночи», которая перевернула представление о советском телевидении. Молчанов ни разу не изменил себе, чему и сегодня учит студентов. Ведущий говорит, что к себе нужно относиться не с бешеной любовью, а со здоровой иронией. Ведь слава — это краткая вспышка, а чистая совесть остается с человеком до конца.
Смотрите программу «Однажды…» в субботу, 30 июня, в 16:20.
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