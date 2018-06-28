Forbes назвал лучшие российские вузы

В первую тройку лучших высших учебных заведений страны попали РЭШ, РАНХиГС и МФТИ.
Российский Forbes впервые составил рейтинг лучших вузов нашей страны. При составлении списка авторы использовали не только показатели эффективности вузов согласно критериям Министерства образования, но и статистику о трудоустройстве и востребованности выпускников. Кроме того, эксперты учитывали долю предпринимателей и представителей политической элиты в общем количестве выпускников.
Авторы рейтинга отметили, что в список вошло значительное количество вузов узкой специализации, в том числе спортивной и творческой направленности. Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа, ее оценка составила 50,73 балла из 100 возможных. Отмечается, что у этого учебного заведения самые высокие показатели по образовательной деятельности, требованиям к абитуриентам, а также уровню зарплат преподавателей.
На втором месте рейтинга оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а на третьем — Московский физико-технический институт. МГУ имени Ломоносова занял шестое место, уступив университету МИСиС и МГИМО МИД России. В первую десятку вошли также университет ИТМО в Санкт-Петербурге, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина и национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Замыкает десятку Высшая школа экономики.
Авторы рейтинга отметили, что в список вошло значительное количество вузов узкой специализации, в том числе спортивной и творческой направленности. Первое место в рейтинге заняла Российская экономическая школа, ее оценка составила 50,73 балла из 100 возможных. Отмечается, что у этого учебного заведения самые высокие показатели по образовательной деятельности, требованиям к абитуриентам, а также уровню зарплат преподавателей.
На втором месте рейтинга оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а на третьем — Московский физико-технический институт. МГУ имени Ломоносова занял шестое место, уступив университету МИСиС и МГИМО МИД России. В первую десятку вошли также университет ИТМО в Санкт-Петербурге, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина и национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Замыкает десятку Высшая школа экономики.
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