В России номер мобильного телефона хотят приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона хотят сделать универсальным идентификатором, то есть фактически приравнять его к паспорту. Пока складывается впечатление, что это будет нужно сотовым операторам.
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Как сообщают «Ведомости», сейчас рабочая группа при правительстве готовится создать систему универсальных идентификаторов. Одним из таких, по задумке, станет номер мобильного телефона. Правда, сфера, в которой будет применяться этот идентификатор, пока до конца не определена.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что это может быть полезно при интернет-покупках и продаже путевок, страховок, билетов, то есть там где сейчас нужно вбивать паспортные данные. Идею поддерживают сотовые операторы. Они рассказывают, что за определенную плату могли бы даже устанавливать личность клиентов. Для операторов есть и еще одна выгода: у них может сократиться отток абонентов, так как поменять номер, привязанный к паспорту, будет сложнее.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что это может быть полезно при интернет-покупках и продаже путевок, страховок, билетов, то есть там где сейчас нужно вбивать паспортные данные. Идею поддерживают сотовые операторы. Они рассказывают, что за определенную плату могли бы даже устанавливать личность клиентов. Для операторов есть и еще одна выгода: у них может сократиться отток абонентов, так как поменять номер, привязанный к паспорту, будет сложнее.
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