В сирийской Месрабе гуманитарную помощь раздают по заранее согласованным спискам

В Сирии российские военные помогают налаживать мирную жизнь. Они доставили около 10 тонн гуманитарной помощи в пригород сирийской столицы. Местным жителям раздали предметы первой необходимости и продукты, в населенном пункте открыли полевой госпиталь, который сможет ежедневно принимать десятки пациентов.

Абдул Кадыра Мустафу Фулина, несмотря на его крошечный рост, короткие руки и ноги, очень любят и уважают в Месрабе за веселый нрав и позитив. Он женился на женщине, которая в два раза выше его, и супругов 6 детей. Сейчас с сыном Абдул Кадыр только вернулся с работы по разбору завалов, за которую каждому из них платят лишь тысячу сирийских фунтов в день. На эти деньги можно купить лепешек и совсем немного овощей для большой семьи.



Абдул Кадыр Мустафа Фулин, местный житель: «Пока я тут только с сыном. Но уже у меня есть газ! Покупаю и приношу сюда 20-литровые баллоны, подключаю их к плите. Сын помогает. А всего у меня 6 детей! Две девочки и четыре мальчика».



Абдул Кадыр Мустафа Фулин не унывает, что пока в разлуке с женой и детьми. Спят они с сыном на ковриках на полу и говорят, что семья воссоединится, когда наведут порядок в разрушенной боевиками квартире.



Абдул Кадыр Мустафа Фулин: «Ночуем здесь не каждый день. Мы просто приходим охранять нашу квартиру. В Месрабе пока дефицит воды, нет электричества. У нас в районе живет один добрый и богатый человек, он очень многим соседям, в том числе и мне, помогает деньгами. Когда расчистят дороги, я думаю, что мы быстро все здесь восстановим и заживем, как раньше. Дом устоял, а стену восстановить не так уж и сложно».



В доме напротив на 3-м этаже живет сосед маленького человека Васим Рияд Таксам. Все дети умыты, ухожены, одеты в новые платьица, которые семья получила от родственников. Одна проблема, которая волнует главу семейства: чем накормить жену, дочерей и трехмесячного Соммера.



Васим Рияд Таксам, местный житель: «Моему сыну 3 месяца, а его нечем кормить. Нет ни молока, ни детского питания, да что говорить, я даже воду таскаю сюда в бидонах с улицы. Жизнь очень сложная у нас. А всего у меня 5 детей. Мы с женой перебиваемся случайными заработками, чтобы как-то держаться на плаву».



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, в недавно освобожденную от боевиков Месрабу пока не добралась ни одна гуманитарная колонна. Слишком много подобных населенных пунктов в пригородах Дамаска. Российские военные были первыми, кто пришел на выручку людям, вернувшимся в свои разрушенные дома.



Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии постоянно мониторит гуманитарную ситуацию в районах, недавно освобожденных от боевиков. Именно поэтому в Месрабу были доставлены предметы первой необходимости, медикаменты и продовольствие, в которых так нуждаются местные жители.



Узнав о гуманитарной помощи, к разрушенному зданию школы пришли тысячи жителей Месрабы. Чтобы избежать давки, за порядком здесь следили сотрудники военной полиции. Коробки и пакеты с продовольствием раздавали по заранее составленным спискам, которые были согласованы с местной администрацией.



Адиб Аль-Манфуш, представитель администрации Месрабы: «После освобождения от боевиков мы бросили все силы на то, чтобы восстановить наш город. Расчистка дорог, уборка улиц, разбор завалов. Сейчас на этих направлениях трудятся десятки рабочих и тяжелая техника. Также мы заключили несколько контрактов с подрядными организациями. Они уже занимаются восстановлением электроснабжения и водопровода в городе. Каждый день сюда возвращаются мирные жители. За прошлый месяц в дома заселилось уже больше 200 семей».



Облака пыли сейчас стоят и над соседними с Месрабой населенными пунктами. Сирийские власти стремятся как можно скорее создать возвращающимся в окрестности Дамаска людям нормальные условия жизни. Больше 20 единиц строительной техники и несколько десятков рабочих задействованы на разборе завалов в Думе. По словам специалистов, потребуется около полугода для того, чтобы полностью очистить улицы этого города.



В Месрабе Абдул Кадыр Мустафа Фулин с гордым видом пришел вместе со старшим своим сыном за гуманитарной помощью. Сегодня вечером вся семья будет ночевать в собственном доме, а на ужин впервые за долгое время будут не только лепешки и овощи.