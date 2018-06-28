Иранский президент Роухани решил «поставить Америку на колени»

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал сохранить величие своей страны перед внешним политическим давлением и заявил, что готов при необходимости поставить США «на колени».
Выступление Роухани было показано на государственном телевидении.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени».
Это заявление Роухани прозвучало на фоне напряженной обстановки в стране в связи с возникшими экономическими проблемами. Ранее президент после выхода США из ядерной сделки говорил, что Вашингтон пытается оказать на Тегеран экономическое давление и ведет против Ирана психологическую войну.
Роухани рассказал об экономических планах правительства, назвав ключевыми направлениями борьбу с нищетой, создание рабочих мест и развитие производства. Говоря о безработице в стране, глава государства отметил, что власти должны прилагать больше усилий по разрешению проблем, отметив необходимость урегулирования ситуации на внутреннем рынке.
Хасан Роухани: «Мы должны показать миру, что переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру».
В конце мая Хасан Роухани заявил, что Иран оставляет за собой право на мирное обогащение атома, данное ему резолюцией Совбеза ООН, и подчеркнул, что международное сообщество признает незаконный характер выхода Америки из ядерной сделки.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о решении выйти из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия), и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Как сообщил в минувший вторник высокопоставленный представитель Госдепартамента США, Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить импорт иранской нефти к началу ноября.
Хасан Роухани, президент Ирана: «Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени».
Это заявление Роухани прозвучало на фоне напряженной обстановки в стране в связи с возникшими экономическими проблемами. Ранее президент после выхода США из ядерной сделки говорил, что Вашингтон пытается оказать на Тегеран экономическое давление и ведет против Ирана психологическую войну.
Роухани рассказал об экономических планах правительства, назвав ключевыми направлениями борьбу с нищетой, создание рабочих мест и развитие производства. Говоря о безработице в стране, глава государства отметил, что власти должны прилагать больше усилий по разрешению проблем, отметив необходимость урегулирования ситуации на внутреннем рынке.
Хасан Роухани: «Мы должны показать миру, что переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру».
В конце мая Хасан Роухани заявил, что Иран оставляет за собой право на мирное обогащение атома, данное ему резолюцией Совбеза ООН, и подчеркнул, что международное сообщество признает незаконный характер выхода Америки из ядерной сделки.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о решении выйти из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия), и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Как сообщил в минувший вторник высокопоставленный представитель Госдепартамента США, Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить импорт иранской нефти к началу ноября.
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