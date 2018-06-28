В Донбасс отправилась 78-я автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью

Российские спасатели в
78-й раз везут медикаменты и детское питание для жителей Донбасса.
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Автомобильная колонна МЧС России вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 по московскому времени. Сейчас машины следуют к российско-украинской границе, где на двух пунктах пропуска — „Донецк“ и „Матвеев Курган“ — будет проводиться таможенный досмотр всей техники и груза, как этого требует международное законодательство по доставке гуманитарной помощи».
В МЧС уточнили, что в этот раз белые «КамАЗы» везут более 400 тонн гуманитарного груза, включая лекарства и детские продуктовые наборы, а также предметы первой необходимости.
Автомобилями управляют опытные водители-спасатели, которые не раз доставляли гуманитарную помощь для жителей юго-востока Украины.
Напомним, с августа 2014 года автоколонны МЧС с гуманитарным грузом 77 раз отправлялись в Донбасс. За этот период было доставлено более 75 тысяч тонн гуманитарной помощи, включая строительные материалы, учебники для школьников и учащихся вузов, предметы первой необходимости, электрогенераторы, лекарства и продукты.
В МЧС уточнили, что в этот раз белые «КамАЗы» везут более 400 тонн гуманитарного груза, включая лекарства и детские продуктовые наборы, а также предметы первой необходимости.
Автомобилями управляют опытные водители-спасатели, которые не раз доставляли гуманитарную помощь для жителей юго-востока Украины.
Напомним, с августа 2014 года автоколонны МЧС с гуманитарным грузом 77 раз отправлялись в Донбасс. За этот период было доставлено более 75 тысяч тонн гуманитарной помощи, включая строительные материалы, учебники для школьников и учащихся вузов, предметы первой необходимости, электрогенераторы, лекарства и продукты.
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