Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег

Президент России подписал закон, позволяющий банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов в случае подозрения на хищение с них средств.
Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия хищению денежных средств. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дает банкам право приостанавливать перевод денежных средств на срок не более двух рабочих дней при подозрении, что операция проводится без согласия плательщика.
Закон направлен на предотвращение несанкционированного клиентом снятия денежных средств с его счетов. Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.
Операторы платежных систем будут обязаны противодействовать осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в порядке, установленном Банком России, а также направлять в Банк России информацию обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, пишет ТАСС.
Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. В Совете Федерации уверены, что реализация положений закона позволит снизить количество мошеннических операций и хищения денежных средств со счетов юридических и физических лиц.
Закон направлен на предотвращение несанкционированного клиентом снятия денежных средств с его счетов. Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.
Операторы платежных систем будут обязаны противодействовать осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента в порядке, установленном Банком России, а также направлять в Банк России информацию обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, пишет ТАСС.
Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. В Совете Федерации уверены, что реализация положений закона позволит снизить количество мошеннических операций и хищения денежных средств со счетов юридических и физических лиц.
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