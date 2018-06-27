ВС РФ признал законным требование к водителям надевать светоотражающие жилеты ночью

Сегодня Верховный суд оставил в силе требование к водителям надевать светоотражающие жилеты при выходе из машины в темное время суток.

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Эту норму пытались оспорить. Истец уверял, что она абсурдна, так как водитель, покидая машину, становится пешеходом.



Судьи такие аргументы не приняли. Более того, подчеркнули, что обязанность надевать светоотражающий жилет призвана повысить безопасность на дорогах. Стоит отметить, что другое требование — предписание клеить на стекло знак шипы, — которое тоже вводили ради безопасности, недавно отменили.