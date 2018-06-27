В Кремле прокомментировали сообщения о переданной Сенцову взрывчатке

В Киеве, на конференции ОБСЕ, посвященной свободе слова на Украине, никому неизвестный мужчина в камуфляжной форме заявил, что в
2014-м году лично отвез на машине в Крым взрывчатку, которую планировали использовать террористы.
Подпольную группу «Правого сектора», в которую входил и осужденный в России режиссер Олег Сенцов, обвинили как раз в подготовке серии взрывов, в том числе у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Это первое подобное признание, сделанное публично, с момента ареста режиссера. Автор сенсации пояснил, почему решил выйти из тени.
Автор заявления: «Мне хочется, чтобы спецслужбы наконец выявили тех предателей, которые слили эту информацию и подставили Олега. Понимаете, двадцатка, которую он получил — это практически смертный приговор, то есть тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали».
Эту новость сегодня прокомментировали и в Москве. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, могут ли признания, сделанные в Киеве, повлиять на возможное решение о помиловании Сенцова, если он обратится с таким прошением.
Дмитрий Песков: «Не могу вам сказать. Вы знаете, что есть определенная процедура помилования, и вы знаете, что Сенцов осужден по достаточно тяжкой статье. То есть он не то что подозревается или обвиняется. Он осужден, его вина признана судом. А эти нюансы — это не вопрос Кремля».
На новость этим вечером отреагировали и в российском МИД. Там подчеркнули, что заявления участника конференции ОБСЕ в Киеве, подтверждающие причастность Сенцова к подготовке терактов, должны рассмотреть правоохранительные органы.
Напомним, режиссера Олега Сенцова осудили в августе 2015 года. Он получил 20 лет строгого режима. И сейчас находится в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.
Автор заявления: «Мне хочется, чтобы спецслужбы наконец выявили тех предателей, которые слили эту информацию и подставили Олега. Понимаете, двадцатка, которую он получил — это практически смертный приговор, то есть тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали».
Эту новость сегодня прокомментировали и в Москве. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, могут ли признания, сделанные в Киеве, повлиять на возможное решение о помиловании Сенцова, если он обратится с таким прошением.
Дмитрий Песков: «Не могу вам сказать. Вы знаете, что есть определенная процедура помилования, и вы знаете, что Сенцов осужден по достаточно тяжкой статье. То есть он не то что подозревается или обвиняется. Он осужден, его вина признана судом. А эти нюансы — это не вопрос Кремля».
На новость этим вечером отреагировали и в российском МИД. Там подчеркнули, что заявления участника конференции ОБСЕ в Киеве, подтверждающие причастность Сенцова к подготовке терактов, должны рассмотреть правоохранительные органы.
Напомним, режиссера Олега Сенцова осудили в августе 2015 года. Он получил 20 лет строгого режима. И сейчас находится в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.
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