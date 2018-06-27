    В Донбассе договорились о новом перемирии с 1 июля

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    В Донбассе договорились о новом перемирии с 1 июля

    В Донбассе договорились о новом перемирии с 1 июля

    Трехсторонняя контактная группа (ТГК) по Донбассу приняла заявление о перемирии с 1 июля в связи с началом уборки урожая.

    Об этом сообщил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

    Борис Грызлов: «На сегодняшнем заседании контактной группы принято заявление о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая. Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени».

    Грызлов добавил, что на встрече также обсуждалось разведение сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганская. Дальнейший прогресс, по словам Грызлова, будет зависеть непосредственно от согласия Украины отвести силы и средства. ЛНР же в свою очередь подтверждает готовность выполнить все обязательств по разведению на этом участке, передает «Интерфакс».

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