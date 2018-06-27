Ни пройти ни проехать: Петербург и Ленобласть спорят из-за статуса Новомуринского переулка

В администрации Красногвардейского района официальные лица Петербурга и Ленинградской области обсудят судьбу неофициального проезда между областным микрорайоном «Новое Мурино» и соседним петербургским кварталом «Новая Охта».

Пока отношения жителей соседних регионов не назовешь добрососедскими. Ведь обитатели квадратных метров в мегаполисе помимо статуса городских имеют еще и относительно комфортный выезд на кольцевую и в сторону центра Петербурга.



Десяткам тысяч областных предназначена лишь узкая и кривая дорожка (фактически внутриквартальный проезд) на забитое машинами шоссе в сторону Токсово. Возведенная партизанскими методами короткая дорога к благополучным соседям уперлась в их интересы и отсутствие согласований со стороны петербургских властей.



Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, дорога от ЖК «Новое Мурино» на территорию Петербурга длиной всего 180 метров. Однако того, чтобы ее заасфальтировали, жители Ленинградской области добивались несколько лет. И это произошло всего за одну ночь. Ночь эта, что характерно, предшествовала дате, на которую была назначена прямая линия с президентом.



Отчаявшиеся жители «Нового Мурина» к президенту уже неоднократно обращались. Но когда прямая линия прошла, все как-то сразу вспомнили, что возведен проезд партизанскими методами. Как заявил жителям глава администрации Муринского сельского поселения, спасительная дорога вообще не предусмотрена проектом застройки территории.



Кроме того, жители петербургского квартала «Новая Охта» встали на пути соседей к нему. Они считают, что их квартал не выдержит дополнительного потока машин, к тому же спорная дорога, по их мнению, небезопасна.



Подтвердили неофициальный характер проезда и петербургские официальные лица. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры указывают: подключение Ленобласти к Муринской дороге не предусмотрено. Хотя как быть, например, с городским градостроительным порталом (интернет-ресурсом КГА), где дорога не только указана, но даже имеет наименование — Новомуринский переулок.



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