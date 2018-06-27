Любитель селфи упал с колеса обозрения в Иркутске: видео

Нетрезвый житель Иркутска получил серьезные травмы, упав со строящегося колеса обозрения.
Нетрезвая компания ночью 27 июня проникла на охраняемую территорию, оказав сопротивление сотрудника ЧОП. Пьяные мужчины решили забраться на строящееся колесо обозрения, а один из них попытался сделать селфи.
В результате мужчина, который хотел сфотографироваться на колесе обозрения, упал и получил серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщил заместитель иркутского мэра Владимир Преловский, против двоих товарищей пострадавшего возбуждено административное дело о нарушении правопорядка, передает «360».
В результате мужчина, который хотел сфотографироваться на колесе обозрения, упал и получил серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщил заместитель иркутского мэра Владимир Преловский, против двоих товарищей пострадавшего возбуждено административное дело о нарушении правопорядка, передает «360».
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