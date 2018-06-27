    Любитель селфи упал с колеса обозрения в Иркутске: видео. Иркутск, аттракционы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛюбитель селфи упал с колеса обозрения в Иркутске: видео

    Любитель селфи упал с колеса обозрения в Иркутске: видео

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    • Фото: incident_irk / vk.com
    Любитель селфи упал с колеса обозрения в Иркутске: видео

    Любитель селфи упал с колеса обозрения в Иркутске: видео

    Любитель селфи упал с колеса обозрения в Иркутске: видео
    • Фото: incident_irk / vk.com

      • Нетрезвый житель Иркутска получил серьезные травмы, упав со строящегося колеса обозрения.

      Нетрезвая компания ночью 27 июня проникла на охраняемую территорию, оказав сопротивление сотрудника ЧОП. Пьяные мужчины решили забраться на строящееся колесо обозрения, а один из них попытался сделать селфи.

      В результате мужчина, который хотел сфотографироваться на колесе обозрения, упал и получил серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

      Как сообщил заместитель иркутского мэра Владимир Преловский, против двоих товарищей пострадавшего возбуждено административное дело о нарушении правопорядка, передает «360».

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