«ВКонтакте» запускает сервис VK Pay для оплаты товаров и услуг

Сегодня соцсеть «ВКонтакте» запускает свою платежную систему VK Pay.

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На первом этапе сервис будет доступен не всем пользователям, а только владельцам сообществ «ВКонтакте», которые используют ресурс для продвижения своих товаров и услуг. Комиссию за платежи пока взимать не будут, но есть ограничения на вывод наличных — 200 тысяч рублей в месяц, а предельная сумма транзакции — 60 тысяч рублей.



В Mail.Ru, которой принадлежит соцсеть, говорят, что у платежной системы есть потенциал стать одним из крупнейших игроков электронной коммерции в России. Сейчас у «ВКонтакте» 97 миллионов пользователей в месяц.