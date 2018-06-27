    Силуанов назвал нецелесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров

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    Силуанов назвал нецелесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров

    Силуанов назвал нецелесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров

    Антон Силуанов объявил, что правительство не намерено изменять подход к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

    Вице-премьер и министр финансов РФ сообщил, что в кабмине по-прежнему считают, что работающие пенсионеры не должны получать индексацию пенсий, и подчеркнул, что «вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера».

    При этом Силуанов, выступая в Совете Федерации, обратил внимание на то, что доходы работающих пенсионеров растут быстрее, чем прогнозировали в правительстве, передает ТАСС.

    Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Мы считаем, что такая концепция имеет основания, потому что растут реальные доходы, поэтому мы считаем, что изменение этого подхода в настоящий момент нецелесообразно».

    смотретьМедведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства
    Медведев объяснил необходимость изменений пенсионного законодательства
    Напомним, в середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Предполагается, что возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

    Объясняя необходимость изменения пенсионного законодательства, Дмитрий Медведев сообщил, что сейчас на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих, чем 50 лет назад, и ситуация ухудшается. При этом премьер подчеркнул, что кабмин старается учитывать интересы и работающих граждан, и работодателей, и государства.

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