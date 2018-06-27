Тело юноши со связанными руками нашли в подмосковном лесу

Подмосковные сыщики выясняют обстоятельства убийства молодого москвича, которого нашли застреленным в лесу.
По данным следствия, 22-летний молодой человек 24 июня на своей машине отправился к друзьям в Подмосковье, после чего перестал выходить на связь.
А накануне, 26 июня, его тело было обнаружено в лесу в Раменском районе Подмосковье. Руки и глаза молодого человека были завязаны. На теле обнаружено несколько огнестрельных ранений.
По данному факту возбуждено уголовное дело. С места преступления изъяты важные улики, в том числе 7 гильз без маркировки калибра 9 мм и буксировочный трос, сообщили в подмосковном управлении СК.
А накануне, 26 июня, его тело было обнаружено в лесу в Раменском районе Подмосковье. Руки и глаза молодого человека были завязаны. На теле обнаружено несколько огнестрельных ранений.
По данному факту возбуждено уголовное дело. С места преступления изъяты важные улики, в том числе 7 гильз без маркировки калибра 9 мм и буксировочный трос, сообщили в подмосковном управлении СК.
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