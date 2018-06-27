Петербургские врачи рассказали о помощи Марадоне после матча

Сотрудники скорой назвали фейком сообщения о госпитализации Диего Марадоны после матча чемпионата мира.
Как сообщил представитель станции скорой помощи, медики подходили к легендарному футболисту, чтобы померить ему пульс. Марадона же в ответ сказал, что медицинская помощь ему не требуется.
Также на станции скорой подчеркнули, что «информация о госпитализации — это фейк», передает РИА Новости.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Диего Марадона попал в больницу после матча, в котором сборная Аргентины не без труда выиграла у команды Нигерии (2:1) и вышла в плей-офф ЧМ-2018.
Однако позднее сам Марадона, который наблюдал за матчем из VIP-ложи стадиона, опроверг сообщения о госпитализации и заявил, что с ним все в порядке. Знаменитый игрок уточнил, что в перерыве матча у него просто сильно заболела шея.
Также на станции скорой подчеркнули, что «информация о госпитализации — это фейк», передает РИА Новости.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Диего Марадона попал в больницу после матча, в котором сборная Аргентины не без труда выиграла у команды Нигерии (2:1) и вышла в плей-офф ЧМ-2018.
Однако позднее сам Марадона, который наблюдал за матчем из VIP-ложи стадиона, опроверг сообщения о госпитализации и заявил, что с ним все в порядке. Знаменитый игрок уточнил, что в перерыве матча у него просто сильно заболела шея.
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