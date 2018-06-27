Силуанов: реальные зарплаты россиян до конца года вырастут на 6,3%

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что власти оценивают рост реальных заработных россиян плат в текущем году в 6,3%.
По словам Силуанова, рост российской экономики в 2018 году составит 2,1%, при этом, помимо промышленного производства, будут расти и доходы населения.
Антон Силуанов: «Мы видим, что снижается инфляция по сравнению плановыми значениями. Мы планировали 4%, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8%, рост экономики в текущем году — 2,1%, растет большими темпами, помимо промышленного производства, растут и доходы населения. Только рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3%».
Министр также уточнил, что с начала года реальные зарплаты уже выросли на 9%, передает ТАСС.
Антон Силуанов: «Мы видим, что снижается инфляция по сравнению плановыми значениями. Мы планировали 4%, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8%, рост экономики в текущем году — 2,1%, растет большими темпами, помимо промышленного производства, растут и доходы населения. Только рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3%».
Министр также уточнил, что с начала года реальные зарплаты уже выросли на 9%, передает ТАСС.
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