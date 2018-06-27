В США через 23 года после похищения журналистки появились черные билборды

В Америке сегодня вспоминают одно из самых загадочных преступлений в истории страны. Ровно 23 года назад исчезла ведущая утренних новостей Джоди Хьюсонтрут. 27 июня 1995 девушка просто не пришла на работу. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Расследование продолжается до сих пор, но за эти годы дело стало еще запутаннее, а полиции удалось выяснить лишь одно: женщину похитили. Недавно группа активистов попыталась привлечь внимание к поиску истины с помощью необычной акции.

Голливудская драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в которой отчаявшаяся мать с помощью билбордов пытается заставить полицию найти убийцу дочери, словно шагнула с экранов на улицы маленького городка Мейсон Сити (штат Айова). Правда, вместо красного фона — черный. И билбордов не три, как в фильме, а четыре. Горожане тоже хотят знать правду и найти виновного в исчезновении улыбчивой блондинки с фотографии, которое некоторые называют едва ли не одной из самых больших загадок Америки.



Ведущая новостей Джоди Хьюсонтрут не явилась на эфир 27 июня 1995 года. Она проспала и опаздывала, а потом связь с ней пропала. Уже позднее разбросанные вещи Джоди найдут на парковке возле ее дома. Туфли, косметика, фен, погнутый ключ в двери купленной всего за пару недель до этого красной Mazda, несколько капель крови на асфальте. Это все, что осталось от девушки.



Терранс Прочаска, офицер отделения полиции Мэйсон Сити: «Мы знаем, что она делала за сутки до этого, где была, знаем, что она играла в гольф, а потом отправилась к знакомому. Все эти факты мы знаем. Но что было дальше — неизвестно».



На поиски бросили все силы. Полицейские и волонтеры прочесывали местность, повсюду расклеили листовки с портретом Джоди. Следователи проверяли всех, кто когда-либо попадался на преступлениях. В числе подозреваемых был и знакомый, у которого девушка побывала за несколько часов до исчезновения, но и его причастность не подтвердилась. Ничего не дали и отпечатки пальцев, найденные на машине. Если следы и были, то они никуда не вели.



Тогда в дело вступили частные сыщики, ФБР и, конечно, коллеги-журналисты. Версий было множество — ненормальный поклонник, ограбление, даже просто побег или та же работа.



Местный житель: «Есть те, кто полагают, что Джоди делала материал о наркоторговле в городе и копнула слишком глубоко. В результате ее просто убрали».



Сыщики были уверены: кто бы ни стоял за похищением, он объявится — потребует выкуп, в чем-то ошибется или просто захочет славы. Но этого не произошло. Не было найдено и тело девушки. В итоге в 2001 году ее признали мертвой, а спустя 7 лет неизвестный прислал в местную газету копию дневника, который вела Джоди. Это могло означать, что преступник все еще где-то рядом.



Джеф Бринкли, представитель департамента полиции Мейсон Сити: «Дело все еще открыто. Мы не прекращали расследование. Думаю, все еще есть люди, кто может что-то знать».



Как выяснила корреспондент Антонина Кукушкина, недавно полиция выпустила ориентировки на две машины, которые фигурировали в деле Хьюсонтрут, а волонтеры ведут свое расследование, результаты которого публикуют в Интернете.



Но пока в деле появляется все больше вопросов, чем ответов. Многие уповают на новые технологии и на случай. Например, во Франции недавно вышли на след подозреваемых в убийстве более чем 30-летней давности. Это произошло случайно, когда расследовали совершенно другое преступление.