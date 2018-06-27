    Премьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона. Великобритания, Греция, Тереза Мэй, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона

    Премьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона

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    Премьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона

    Премьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона

    Премьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона

      Греция, которая вот уже 8 лет занимает деньги у Европы, решила, что пора бы и ей начать спрашивать с европейцев.

      Греческий премьер Алексис Ципрас на встрече с британским премьером Терезой Мэй потребовал вернуть мрамор Парфенона. В Лондоне украшения храма оказались в начале XIX века, когда Греция была под властью Османской империи и английский лорд Элгин получил право забрать ценности.

      В итоге в Британии оказалось около половины всех украшений с фронтонов Парфенона. Вернуть их обратно Афины пытаются с середины XIX столетия. За год музей Акрополя зарабатывает на билетах порядка 8 миллионов евро.

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