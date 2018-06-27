Премьер Греции потребовал от Терезы Мэй вернуть мрамор Парфенона

Греция, которая вот уже 8 лет занимает деньги у Европы, решила, что пора бы и ей начать спрашивать с европейцев.

Греческий премьер Алексис Ципрас на встрече с британским премьером Терезой Мэй потребовал вернуть мрамор Парфенона. В Лондоне украшения храма оказались в начале XIX века, когда Греция была под властью Османской империи и английский лорд Элгин получил право забрать ценности.



В итоге в Британии оказалось около половины всех украшений с фронтонов Парфенона. Вернуть их обратно Афины пытаются с середины XIX столетия. За год музей Акрополя зарабатывает на билетах порядка 8 миллионов евро.