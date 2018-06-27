Дагестан переживает настоящий туристический бум

Поток едущих в Дагестан туристов растет с каждым годом. Регион привлекает отдыхающих прежде всего нетронутой природой, низкими ценами и дешевой едой. Турфирмы порой не успевают принять гостей. Сеть практически не развита, не хватает гостиниц, гидов, водителей экскурсионных автобусов, гостевых домов и точек общепита с национальной кухней.

В своем видеодневнике об автопутешествии по России риелтор из Мадрида расскажет европейским подписчикам еще и о том, что не собирался ехать в Дагестан. Испанец хоть и любитель острых ощущений, ехать сюда побаивался. Северный Кавказ в репортажах западных СМИ представляется едва ли не самым опасным местом Европы. В республику иностранец приехал, скорее, из любопытства и по приглашению друзей.



Боян Ракич, турист: «Потрясающе! Шикарные места, я будто опять в Бразилии! Удобные лагуны, хорошая погода, теплое море. Что еще нужно?»



В последние годы регион переживает настоящий туристический бум. Дагестан привлекает гостей природой, низкими ценами и дешевой едой. По данным Минтуризма, только в прошлом году республику посетили около полумиллиона человек. Это рекордные цифры даже для советского времени.



Директор одной из турфирм Махачкалы признается, что физически не успевает принять всех желающих. Республике не хватает хостелов, гидов и водителей. Утолить кадровый голод решили с помощью соцсетях. На призыв откликнулись десятки человек из разных профессий, начиная от коллег-журналистов и заканчивая врачами и поварами. На собеседование приходят почти ежедневно. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.